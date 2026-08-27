Газизов - об игроке "Динамо" Мх: по нему есть предложения от хороших клубов Европы

"Пока не готов отвечать на вопросы по будущему Аззи, так как по нему ведутся некоторые переговоры. К нему есть интерес из Европы, причем от хороших клубов, но называть я их не буду.Трансферы любят тишину. Если все стороны устроит сделка, то допускаю, что трансфер Аззи на выход может состояться. Мы удерживать никого не собираемся", - сказал Газизов.
24-летний алжирец Мохамед Аззи перешёл в махачкалинское "Динамо" в феврале 2025 года. Он принял участие в 50 матчах, в которых отметился четырьмя забитыми голами и тремя результативными передачами.