Смородская - о Галактионове: тренер обязан быть в трансферном комитете, это не здоровая ситуация

"Это не здоровая ситуация, не понимаю, почему вообще такое происходит. Тренеру работать с этими игроками, которых покупает клуб, и он точно должен быть там, чтобы высказывать свое мнение.Да, он может не принимать окончательного решения, но быть в комитете он обязан. В очередной раз из "Локомотива" доносятся не совсем хорошие новости", - сказала Смородская.
За пять туров РПЛ "Локомотив" не одержал ни одной победы, набрал три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.
Ранее главный тренер команды Михаил Галактионов заявил, что он не входит в трансферный комитет.