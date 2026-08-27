Матчи Скрыть

Смородская - о Галактионове: тренер обязан быть в трансферном комитете, это не здоровая ситуация

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская в беседе с Rusfootball.info высказалась о ситуации в команде.
Фото: ФК "Локомотив"
"Это не здоровая ситуация, не понимаю, почему вообще такое происходит. Тренеру работать с этими игроками, которых покупает клуб, и он точно должен быть там, чтобы высказывать свое мнение.
Да, он может не принимать окончательного решения, но быть в комитете он обязан. В очередной раз из "Локомотива" доносятся не совсем хорошие новости", - сказала Смородская.

За пять туров РПЛ "Локомотив" не одержал ни одной победы, набрал три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Ранее главный тренер команды Михаил Галактионов заявил, что он не входит в трансферный комитет.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится