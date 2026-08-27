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Непомнящий: ЦСКА идет в правильном направлении

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре ЦСКА в текущем сезоне.
Фото: РПЛ
"ЦСКА нащупал путь, по которому будет идти.Есть проблемы и в обороне, и в атаке, но тренер должен пройти этот путь. Мне кажется, он нащупал то, что нужно, и ЦСКА идет в правильном направлении", - сказал Непомнящий "Матч ТВ".


На данный момент московский ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 11 очков в 5 матчах.

Завтра, 28 августа, "армейцы" сыграют с тольяттинским "Акроном" в рамках 6-го тура чемпионата. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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