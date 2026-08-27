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Экс-тренер Батракова: вматче против "ПСЖ" Алексей будет думать об игре и о победе

Тренер Дмитрий Нагибин, тренировавший Алексея Батракова в юности, поделился ожиданиями от матча "Галатасарая" и "ПСЖ" в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Галатасарай"
"В матче против "ПСЖ" Алексей будет думать об игре и о победе. Сейчас в "Галатасарае" у него очень важный период. Он должен доказать свою состоятельность тренерам, партнёрам и болельщикам", - сказал Нагибин "Чемпионату".


Жеребьевка прошла сегодня, 27 августа, в 19:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне "ПСЖ" во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Матвей Сафонов провел 11 матчей в турнире.

20 августа стало известно, что 21-летний хавбек Алексей Батраков подписал контракт с турецким "Галатасараем". Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.

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