Матчи Скрыть

Заварзин: Талалаеву надо вести себя прилично

Бывший гендир РПЛ Юрий Заварзин прокомментировал жесты Андрея Талалаева в матче с "Рубином".
Фото: ФК "Балтика"
"Понятно, что у нас у всех есть эмоции, но тренер — это пример для футболистов. Надо вести себя прилично. Талалаеву нужно самому перевоспитываться. Безусловно, в клубе его накажут", - сказал Заварзин "РБ Спорт".


КДК РФС оштрафовал Талалаева на 400 тысяч рублей и дисквалифицировал на 4 матча.

На 64-й минуте после незасчитанного гола нападающего "Балтики" Чинонсо Оффора Талалаев повернулся в сторону трибун и демонстративно ударил ладонью о кулак.

Встреча закончилась со счётом 1:1. Калининградцы сумели спастись в самой концовке встречи. "Балтика" с семью очками занимает шестое место в РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится