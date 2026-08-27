Заварзин: Талалаеву надо вести себя прилично

Бывший гендир РПЛ Юрий Заварзин прокомментировал жесты Андрея Талалаева в матче с "Рубином".

Фото: ФК "Балтика"

"Понятно, что у нас у всех есть эмоции, но тренер — это пример для футболистов. Надо вести себя прилично. Талалаеву нужно самому перевоспитываться. Безусловно, в клубе его накажут", - сказал Заварзин " РБ Спорт ".

КДК РФС оштрафовал Талалаева на 400 тысяч рублей и дисквалифицировал на 4 матча.На 64-й минуте после незасчитанного гола нападающего "Балтики" Чинонсо Оффора Талалаев повернулся в сторону трибун и демонстративно ударил ладонью о кулак.Встреча закончилась со счётом 1:1. Калининградцы сумели спастись в самой концовке встречи. "Балтика" с семью очками занимает шестое место в РПЛ.