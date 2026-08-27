В перенесённой встрече 1-го тура каталонцы на своём поле обыграли "Атлетик" со счётом 2:0.
Первый гол на 37-й минуте забил Рафинья. Ближе к концовке преимущество хозяев увеличил Фермин Лопес, отличившийся на 82-й минуте.
Ранее "Барселона" разгромила "Эльче" со счётом 5:0. После двух матчей каталонцы набрали шесть очков и возглавляют таблицу Ла Лиги.
Голы Рафиньи и Фермина принесли "Барселоне" победу над "Атлетиком"
"Барселона" одержала вторую победу подряд на старте чемпионата Испании.
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