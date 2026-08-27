Агент игроков "Ростова" прокомментировал новость о задержках зарплат в клубе

"Задержки по зарплате присутствуют. Но они несущественные.
Конечно, это неприятная ситуация для игроков, но рядовая для ряда клубов. Зачастую бывают задержки и в клубах РПЛ, и в клубах дивизионами ниже", - сказал агент.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на футбольный клуб "Ростов" наложен запрет на регистрирацию новых игроков из-за долгов клуба по зарплатам.
После 5 сыгранных туров ростовская команда набрала 5 очков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "СЭ"