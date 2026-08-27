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Агент игроков "Ростова" прокомментировал новость о задержках зарплат в клубе

Василий Голяна, агент защитника Андрея Ланговича и хавбека Ивана Комарова, отреагировал на информацию о задержках зарплат в "Ростове".
Фото: ФК "Ростов"
"Задержки по зарплате присутствуют. Но они несущественные.

Конечно, это неприятная ситуация для игроков, но рядовая для ряда клубов. Зачастую бывают задержки и в клубах РПЛ, и в клубах дивизионами ниже", - сказал агент.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на футбольный клуб "Ростов" наложен запрет на регистрирацию новых игроков из-за долгов клуба по зарплатам.

После 5 сыгранных туров ростовская команда набрала 5 очков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Источник: "СЭ"

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