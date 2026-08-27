Непомнящий назвал главную проблему нынешнего ЦСКА

- Не сразу все получается, но мне кажется, что сегодня ЦСКА нащупал путь, по которому будет идти. Есть проблемы и в обороне, и в атаке, но тренер должен пройти этот путь. Мне кажется, он нащупал то, что нужно, и ЦСКА идет в правильном направлении. Пока не скажу, что они обрели все, что нужно. Невооруженным глазом видно, что нужен нападающий, - цитирует Непомнящего "Матч ТВ".
По мнению Непомнящего, Игдисамову также необходимо выстроить взаимодействие между молодыми игроками и футболистами, которые уже закрепились в составе.
После пяти туров ЦСКА набрал 11 очков и занимает третье место в таблице РПЛ, уступая лидирующему "Краснодару" на четыре балла. В предыдущей встрече чемпионата армейцы победили "Локомотив" со счётом 3:2.