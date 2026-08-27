В "Трабзонспоре" выступили с заявлением по будущему Текке

Турецкий клуб не принял отставку Фатиха Текке.

Фото: ФК "Трабзонспор"

"Наш главный тренер Фатих Текке в связи с эмоциональным напряжением, вызванным поражением, принял решение об отставке. Совет директоров "Трабзонспора" не принял отставку Текке. Он продолжает исполнять обязанности главного тренера", - говорится в обращении клуба.