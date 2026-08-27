В "Трабзонспоре" выступили с заявлением по будущему Текке

"Наш главный тренер Фатих Текке в связи с эмоциональным напряжением, вызванным поражением, принял решение об отставке. Совет директоров "Трабзонспора" не принял отставку Текке. Он продолжает исполнять обязанности главного тренера", - говорится в обращении клуба.
Ранее Текке сообщил о своем решении об уходе с должности главного тренера команды после крупного поражения в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы от венгерского "Ференцвароша" со счетом 0:4.
Таким образом специалист будет готовить команду к предстоящей игре 3-го тура турецкой Суперлиги против "Амедспора".
Бывший нападающий петербургского "Зенита" возглавил турецкий "Трабзонспор" в марте прошлого года. Под руководством 48-летнего тренера команда провела 61 матч во всех турнирах, в которых одержала 35 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений.