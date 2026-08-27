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Экс-игрок ЦСКА объяснил, почему клубу важно было сохранить Кругового

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поддержал решение армейцев продлить контракт с защитником Данилом Круговым.
Фото: РПЛ
По мнению экс-игрока красно-синих, 28-летний футболист соответствует уровню команды и полностью устраивает клуб.

- ЦСКА подписал человека, который соответствует уровню команды и составу. Круговой хорошо себя проявляет, поэтому контракт продлили. Зачем ему куда-то идти и зачем клубу искать что-то новое, если у них совпадают задачи и футболист устраивает клуб? Я думаю, всё нормально и всё правильно. Я доволен, что Круговой продлил контракт, - цитирует эксперта "Евро-Футбол.Ру".

Круговой выступает за армейцев с лета 2024 года. Новое соглашение защитника с московским клубом рассчитано до конца июня 2029 года с возможностью продления ещё на один сезон.

После пяти туров нынешнего чемпионата России ЦСКА набрал 11 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

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