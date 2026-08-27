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Текке подал в отставку с поста главного тренера "Трабзонспора" после вылета из Лиги Европы

Экс-футболист "Зенита" Фатих Текке решил покинуть турецкий клуб.
Фото: ФК "Трабзонспор"
Главный тренер "Трабзонспора" Фатих Текке объявил о своей отставке с поста главного тренера команды после разгромного поражения в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы от венгерского "Ференцвароша" (0:4).

"Сегодняшнее поражение неприемлемо. Неудачи и везение допустимы, но я не могу с этим смириться. Я не могу спать с этим чувством. Пусть все меня простят. Мы сделали все, что могли. Иногда ошибка приводит к подобным вещам. Мы ничего не можем сделать", - цитирует Текке Fanatik.

Текке возглавлял турецкую команду с марта 2025 года.

Текке играл в России с 2006 по 2010 год, где защищал цвета петербургского "Зенита" и казанского "Рубина". В составе сине-бело-голубых он становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА. Также он дважды побеждал в Суперкубке России - по одному разу с "Рубином" и "Зенитом".

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