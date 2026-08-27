Текке подал в отставку с поста главного тренера "Трабзонспора" после вылета из Лиги Европы

Фото: ФК "Трабзонспор"

"Сегодняшнее поражение неприемлемо. Неудачи и везение допустимы, но я не могу с этим смириться. Я не могу спать с этим чувством. Пусть все меня простят. Мы сделали все, что могли. Иногда ошибка приводит к подобным вещам. Мы ничего не можем сделать", - цитирует Текке Fanatik.