"Сказали, что VAR так решил". Тренер "Факела" - о пенальти в игре с "Зенитом"

Сейчас мы сразу посмотрели повтор, обратились к судьям. Нам сказали, что VAR так решил", - сказал Василенко в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 29 августа, состоялся матч шестого тура Российской Премьер-Лиги между "Факелом" и "Зенитом". Встреча проходила на стадионе "Факел" в Воронеже и завершилась поражением хозяев поля со счетом 0:1. Гости вырвали победу в компенсированное время благодаря голу с пенальти на 90+3-й минуте. Игру обслуживала судейская бригада Антона Фролова, на ВАР работал Анатолий Жабченко.