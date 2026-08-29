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"Сказали, что VAR так решил". Тренер "Факела" - о пенальти в игре с "Зенитом"

Главный тренер "Факела" Олег Василенко высказался о пенальти в ворота своей команды на последних минутах матча с "Зенитом" в 6-м туре РПЛ (0:1).
Фото: ФК "Зенит"
"Перед началом сезона для всех команд судьи проводят семинар. И там было сказано, что если в такой ситуации игрок обороняющейся команды ставит ногу, а ему по ноге потом бьют, то это не пенальти. Показывали нам моменты, рассказывали о них.

Сейчас мы сразу посмотрели повтор, обратились к судьям. Нам сказали, что VAR так решил", - сказал Василенко в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 29 августа, состоялся матч шестого тура Российской Премьер-Лиги между "Факелом" и "Зенитом". Встреча проходила на стадионе "Факел" в Воронеже и завершилась поражением хозяев поля со счетом 0:1. Гости вырвали победу в компенсированное время благодаря голу с пенальти на 90+3-й минуте. Игру обслуживала судейская бригада Антона Фролова, на ВАР работал Анатолий Жабченко.

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