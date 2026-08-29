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"Результат закономерный. Мы больше создали". Семак - о победе над "Факелом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал результат в матче 6-го тура чемпионата России против "Факела" (1:0).
Фото: ФК "Зенит"
"Считаю, что результат закономерный. Мы больше создали, но нужно быть более голодными в реализации моментов.

Поле довольно сложное, несколько раз необязательно теряли мяч в первом тайме и это приводило к опасным атакам соперника", - сказал Семак в эфире "Матч ТВ".

"Зенит" одержал минимальную победу над "Факелом" в шестом туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил сегодня, 29 августа, в Воронеже и завершился со счетом 1:0. Победный гол команда Сергея Семака забила на третьей компенсированной к основному времени игры минуте благодаря реализованному нападающим Александром Соболевым пенальти.

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