"Ахмат" - "Крылья Советов": стартовые составы команд на игру 6 тура РПЛ
Опубликованы стартовые составы "Ахмата" и "Крыльев Советов" на матч чемпионата России.
"Ахмат" и "Крылья Советов" встретятся в рамках 6-го тура РПЛ. Матч пройдет сегодня, 29 августа, на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном. Начало игры в 20:00 по московскому времени.
В прошлом туре грозненская команда разгромила на своем поле "Ростов" со счетом 4:1. Самарцы в прошлом туре одержали крупную победу над тольяттинским "Акроном" (3:0).