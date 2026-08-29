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"Ахмат" - "Крылья Советов": стартовые составы команд на игру 6 тура РПЛ

Опубликованы стартовые составы "Ахмата" и "Крыльев Советов" на матч чемпионата России.


"Ахмат" и "Крылья Советов" встретятся в рамках 6-го тура РПЛ. Матч пройдет сегодня, 29 августа, на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном. Начало игры в 20:00 по московскому времени.

В прошлом туре грозненская команда разгромила на своем поле "Ростов" со счетом 4:1. Самарцы в прошлом туре одержали крупную победу над тольяттинским "Акроном" (3:0).

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