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Джикия прокомментировал поражение "Локомотива" от "Динамо"

Защитник "Локомотива" Георгий Джикия прокомментировал поражение от московского "Динамо" в 6-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
Футболист считает, что железнодорожники сами допустили ошибку в моменте, который привёл к единственному голу.

- Много всего не хватило для положительного результата. Да, они забили, но это скорее мы пропустили ненужный момент с пенальти. Постараюсь судейство не обсуждать, - цитирует Джикию "СЭ".

Исход дерби решил 11-метровый, назначенный во втором тайме. Максим Осипенко реализовал пенальти и принёс "Динамо" победу со счётом 1:0.

После шести туров бело-голубые набрали 10 очков и поднялись на пятое место в таблице РПЛ. "Локомотив" с тремя баллами остаётся на 14-й позиции и пока не одержал ни одной победы в чемпионате.

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