Джикия прокомментировал поражение "Локомотива" от "Динамо"

- Много всего не хватило для положительного результата. Да, они забили, но это скорее мы пропустили ненужный момент с пенальти. Постараюсь судейство не обсуждать, - цитирует Джикию "СЭ".
Исход дерби решил 11-метровый, назначенный во втором тайме. Максим Осипенко реализовал пенальти и принёс "Динамо" победу со счётом 1:0.
После шести туров бело-голубые набрали 10 очков и поднялись на пятое место в таблице РПЛ. "Локомотив" с тремя баллами остаётся на 14-й позиции и пока не одержал ни одной победы в чемпионате.