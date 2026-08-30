Как сообщает источник, фланговый нападающий "Фламенго" Гонсало Плата прилетел в Москву для завершения перехода в "Динамо".
Ранее в СМИ появилась информация, что стороны достигли соглашения по сумме трансфера эквадорца: 10 миллионов евро, а также 2 миллиона евро в качестве бонусов.
Плата защищал цвета "Фламенго" с лета 2024 года, его контракт был рассчитан до июня 2029-го. В сезоне-2026 вингер провел 32 матча, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.
Источник: "СЭ"
Игрок "Фламенго" прилетел в Москву для завершения трансфера в "Динамо" - источник
Гонсало Плата прибыл в Россию.
Фото: Global Look Press