В "Реале Сосьедад" объяснили уход Захаряна со скамейки во время матча

"Правда ли, что Захарян разозлился и покинул скамейку запасных после того, как понял, что не выйдет на поле? Он сходил в туалет, а затем вернулся.
Это все, что произошло", - цитирует Мундуате Sport24.
Ранее, как сообщало Diario Vasco, на 87-й минуте матча Захарян психанул в ответ на решение главного тренера Пеллегрино Матараццо выпустить на замену не его. Говорилось, что игрок бросил тренировочную форму и ушел в раздевалку не дожидаясь окончания игры.
"Реал Сосьедад" встречался с "Эспаньолом" вчера, 29 августа. Игра завершилась победой сан-себастьянцев со счетом 2:1.