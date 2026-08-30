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В "Реале Сосьедад" объяснили уход Захаряна со скамейки во время матча

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате прокомментировал слухи о реакции Арсена Захаряна на невыход на замену в 3-м туре Ла Лиги.
Фото: Global Look Press
"Правда ли, что Захарян разозлился и покинул скамейку запасных после того, как понял, что не выйдет на поле? Он сходил в туалет, а затем вернулся.

Это все, что произошло", - цитирует Мундуате Sport24.

Ранее, как сообщало Diario Vasco, на 87-й минуте матча Захарян психанул в ответ на решение главного тренера Пеллегрино Матараццо выпустить на замену не его. Говорилось, что игрок бросил тренировочную форму и ушел в раздевалку не дожидаясь окончания игры.

"Реал Сосьедад" встречался с "Эспаньолом" вчера, 29 августа. Игра завершилась победой сан-себастьянцев со счетом 2:1.

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