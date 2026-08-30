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Вратарь "Зенита" прокомментировал победу над "Факелом"

Вратарь "Зенита" Денис Адамов прокомментировал непростую победу над "Факелом" в 6-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Голкипер отметил характер петербуржцев, которым удалось забрать три очка в меньшинстве и после неудачного результата в предыдущем матче чемпионата.

- В предыдущем туре был плохой результат. Все понимали, что в этом позарез нужны три очка. Другое дело, что они достались нам очень непросто. Да, по игре у нас было много моментов. Но в первом тайме мяч никак не залетал в ворота "Факела", и от этого напряжение только нарастало. А тут еще удаление у нас в концовке. Со стороны могло показаться, что в такой ситуации уже сложно рассчитывать на победу. Но мы ее добыли, чему с учетом всех обстоятельств очень рады, - передаёт слова Адамова "Матч ТВ".

Сине-бело-голубые набрали 12 очков и сейчас идут на третьей строчке в таблице российского чемпионата, а "Факел" с двумя баллами остаётся последним.

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