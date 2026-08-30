Агент - о Батракове: "Галатасарай" ни в коем случае нельзя рассматривать как промежуточный этап

Фото: Getty Images

- Ни в коем случае нельзя рассматривать "Галатасарай" как промежуточный этап. Это большой клуб с большими задачами. Надо отдать им должное, они поверили в Алексея и потратились очень серьезно. Это серьезный трансфер в плане финансов. Это точно не промежуточный вариант, это новый уровень, - передаёт слова Кузьмичева "Матч ТВ"

По его словам, стамбульский клуб нельзя считать лишь ступенью на пути футболиста в один из ведущих европейских чемпионатов.Батраков стал футболистом "Галатасарая" 20 августа. Турецкий клуб заплатил за 21-летнего хавбека 25 миллионов евро. Футболист уже дебютировал за новую команду, отыграв один тайм против "Гёзтепе".