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Лещенко рассказал, вернёт ли "Динамо" Захаряна

Лев Лещенко считает, что Арсен Захарян не станет игроком "Динамо" в нынешнее трансферное окно.
Фото: Getty Images
Болельщик бело-голубых сослался на имеющуюся у него информацию и отметил, что московский клуб уже практически определился с футболистами на этой позиции.

- Возвращение Арсена в "Динамо" сейчас невозможно. По моей информации, вряд ли это произойдёт. "Динамо" не окончательно, но условно определилось по этой позиции. Захаряна там нет, - цитирует Лещенко "СЭ".

Захарян является воспитанником "Динамо", откуда летом 2023 года перебрался в "Реал Сосьедад". В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании российский полузащитник принял участие только в одном матче.

Соглашение Захаряна с клубом из Сан-Себастьяна действует до 2029 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в девять миллионов евро.

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