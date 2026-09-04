Лещенко рассказал, вернёт ли "Динамо" Захаряна

- Возвращение Арсена в "Динамо" сейчас невозможно. По моей информации, вряд ли это произойдёт. "Динамо" не окончательно, но условно определилось по этой позиции. Захаряна там нет, - цитирует Лещенко "СЭ".
Захарян является воспитанником "Динамо", откуда летом 2023 года перебрался в "Реал Сосьедад". В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании российский полузащитник принял участие только в одном матче.
Соглашение Захаряна с клубом из Сан-Себастьяна действует до 2029 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в девять миллионов евро.