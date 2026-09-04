Лещенко рассказал, вернёт ли "Динамо" Захаряна

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- Возвращение Арсена в " Динамо " сейчас невозможно. По моей информации, вряд ли это произойдёт. "Динамо" не окончательно, но условно определилось по этой позиции. Захаряна там нет, - цитирует Лещенко "СЭ"

Болельщик бело-голубых сослался на имеющуюся у него информацию и отметил, что московский клуб уже практически определился с футболистами на этой позиции.Захарян является воспитанником "Динамо", откуда летом 2023 года перебрался в "Реал Сосьедад". В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании российский полузащитник принял участие только в одном матче.Соглашение Захаряна с клубом из Сан-Себастьяна действует до 2029 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в девять миллионов евро.