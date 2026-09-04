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Угальде пообещал зрелищный матч "Спартака" с "Динамо"

Манфред Угальде ожидает яркого футбола от московского дерби между "Спартаком" и "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
Нападающий красно-белых заявил, что команда постарается добиться результата, который порадует её болельщиков.

- Абсолютно уверен, что это будет настоящим зрелищем для болельщиков. Дерби говорит само за себя. Постараемся сделать всё, чтобы порадовать наших болельщиков, - цитирует футболиста "Чемпионат".

К седьмому туру "Спартак" подходит на втором месте в чемпионате России с 13 очками. "Динамо" набрало десять баллов и располагается на шестой позиции. Лидирует "Краснодар", одержавший шесть побед в шести встречах и набравший 18 очков.

Московское дерби состоится 6 сентября на поле "Динамо". Начало встречи - в 18:30 мск.

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