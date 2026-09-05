Ловчев: "Динамо" в любом виде может обыграть "Спартак"

Фото: ФК "Динамо"

Спартак " играет симпатично и интересно. Но в таком дерби нельзя заранее отдавать победу кому-то. Будет сложнейший матч. Не сыграет Барко - сыграет другой. Но тут другой настрой зрителей, самих футболистов на такую игру. " Динамо " в любом виде может обыграть "Спартак", как и наоборот", - сказал Ловчев в эфире "Матч Премьер".

Евгений Ловчев считает, что в предстоящем московском дерби нельзя выделять фаворита, так как матч будет тяжелым и непредсказуемым.В седьмом туре чемпионата России "Динамо" завтра, 6 сентября, примет "Спартак" на "ВТБ Арене". Главный арбитр встречи даст стартовый свисток в 18:30 по московскому времени.Команды подходят к матчу с разницей в три очка: подопечные Хуана Карлоса Карседо идут вторыми - 13 очков, команда Сандро Шварца располагается на шестой строчке - 10 баллов.