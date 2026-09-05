Зобнин поделился ожиданиями от матча против "Динамо"

"В дерби всегда шансы 50 на 50. Будет тяжёлая игра. "Динамо" выиграло у "Локомотива" последний матч. Плюс мы играем на их поле. Посмотрим, кто сильнее.Есть время подготовиться к матчу. "Динамо" имеет хороших футболистов. Достаточно атакующая команда, играет в открытый футбол", - сказал Зобнин "Чемпионату".
Завтра, 6 сентября, состоится матч в рамках седьмого тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Динамо" и "Спартаком". Встреча пройдет на "ВТБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
На данный момент красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 13 очков в 6 матчах. Бело-голубые располагаются на шестой строчке с 10 баллами в своем активе.