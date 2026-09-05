"Зенит" - ЦСКА: стартовые составы на центральный матч 7-го тура РПЛ

Сегодня, 5 сентября, состоится матч в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА. Встреча пройдет на стадионе "Газпром Арена". Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Главным арбитром игры назначен Андрей Прокопов.
На данный момент сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков. "Армейцы" располагаются на четвертой строчке с таким же количеством баллов в своем активе, команда уступает "Зениту" по числу побед в матчах сезона.