Мор назвал условие, при котором "Спартак" будет фаворитом в игре со "Динамо"

"Фаворит - "Спартак", команда смотрится здорово. Она будет полностью собрана. Если будет и Барко, то "Спартак" - однозначный фаворит. А "Динамо" в большом поиске, команда в большой зависимости от формы Тюкавина и его игр", - сказал Мор в эфире "Матч Премьер".
Завтра, шестого сентября, московское "Динамо" примет на своей арене "Спартак" в рамках 7-го тура чемпионата России. Начало - в 18:30 по московскому времени.
Ранее стало известно, что у Эсекьеля Барко был диагностирован бронхит, игрок не принял участие в матчах с "Родиной" и "Оренбургом".