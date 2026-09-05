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Мор назвал условие, при котором "Спартак" будет фаворитом в игре со "Динамо"

Бывший игрок "Спартака" Эдуард Мор рассказал, при каком условии красно-белые будут фаворитом в матче с "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
Эдуард Мор считает, что "Спартак" будет однозначным фаворитом в дерби, если Эсекьель Барко примет участие в игре.

"Фаворит - "Спартак", команда смотрится здорово. Она будет полностью собрана. Если будет и Барко, то "Спартак" - однозначный фаворит. А "Динамо" в большом поиске, команда в большой зависимости от формы Тюкавина и его игр", - сказал Мор в эфире "Матч Премьер".

Завтра, шестого сентября, московское "Динамо" примет на своей арене "Спартак" в рамках 7-го тура чемпионата России. Начало - в 18:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что у Эсекьеля Барко был диагностирован бронхит, игрок не принял участие в матчах с "Родиной" и "Оренбургом".

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