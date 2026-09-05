Матч "Сочи" - "Нижний Новгород" перенесен. Известна причина

Матч Первой лиги между "Сочи" и "Нижним Новгородом" был перенесен на другое время.

Фото: ФК "Сочи"

Сегодня, 5 сентября, запланирована игра в рамках десятого тура Первой лиги между "Сочи" и "Нижним Новгородом". Встреча пройдет на стадионе "Фишт". Встреча должна была начаться в 17:00 по московскому времени, из-за позднего прибытия гостевой команды стартовый свисток прозвучит в 19:00.



Как сообщают пресс-службы клубов, "Нижний Новгород" не смог вовремя вылететь на матч из-за задержки большого количества авиасообщений, связанных с временными ограничениями аэропорта Сочи. Рейс с командой отправился только сегодня в 11:52 по московскому времени.

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Сочи