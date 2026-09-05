По информации источника, Максимилиано Гутьеррес прошел медосмотр для перехода в московский клуб. О подписании должны объявить в воскресенье.
Ранее Гутьеррес выступал за аргентинский "Индепендьенте". В этом году правый вингер провел за клуб 22 матча, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость 22-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.
Ранее "Динамо" отказалось подписывать Матеуса Мартинса и Гонсало Плату, так как оба игрока провалили медосмотр перед трансфером.
Источник: Sport24
"Динамо" подписало вингера. Он прошел медосмотр - источник
В ближайшее время московское "Динамо" объявит о новом трансфере.
Фото: Getty Images