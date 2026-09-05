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"Динамо" подписало вингера. Он прошел медосмотр - источник

В ближайшее время московское "Динамо" объявит о новом трансфере.
Фото: Getty Images
По информации источника, Максимилиано Гутьеррес прошел медосмотр для перехода в московский клуб. О подписании должны объявить в воскресенье.

Ранее Гутьеррес выступал за аргентинский "Индепендьенте". В этом году правый вингер провел за клуб 22 матча, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость 22-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.

Ранее "Динамо" отказалось подписывать Матеуса Мартинса и Гонсало Плату, так как оба игрока провалили медосмотр перед трансфером.

Источник: Sport24

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