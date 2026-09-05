В РФС прокомментировали эпизод с неназначенным пенальти в матче "Спартак" - "Оренбург"

"Нарушения правил нет, поскольку рука защитника находилась близко к телу, поддерживала тело, не увеличивая его площадь. ВАР проанализировал эпизод и правильно подтвердил решение арбитра (решение не назначать пенальти - прим.)", - написано в видео РФС.
В прошлое воскресенье, 30 августа, состоялся матч между московским "Спартаком" и "Оренбургом" в рамках шестого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.
Эпизод с не назначенным пенальти в ворота гостей произошел на 64-й минуте игры.