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В РФС прокомментировали эпизод с неназначенным пенальти в матче "Спартак" - "Оренбург"

Департамент судейства и инспектирования РФС объяснил решение арбитра не назначать пенальти в ворота "Оренбурга" в матче со "Спартаком".
Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"
Департамент судейства и инспектирования РФС поддержал решение арбитра не назначать пенальти в ворота "Оренбурга".

"Нарушения правил нет, поскольку рука защитника находилась близко к телу, поддерживала тело, не увеличивая его площадь. ВАР проанализировал эпизод и правильно подтвердил решение арбитра (решение не назначать пенальти - прим.)", - написано в видео РФС.

В прошлое воскресенье, 30 августа, состоялся матч между московским "Спартаком" и "Оренбургом" в рамках шестого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Эпизод с не назначенным пенальти в ворота гостей произошел на 64-й минуте игры.

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