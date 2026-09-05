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Олейников близок к переходу в другой клуб после срыва трансфера в "Локомотив" - источник

Футболист "Крыльев Советов" Иван Олейников близок к переходу в другой клуб после несостоявшегося трансфера в "Локомотив".
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации источника, Иван Олейников близок к подписанию соглашения с казанским "Рубином". Ранее в СМИ сообщали, что переход футболиста в "Локомотив" сорвался.

Олейников выступает в составе самарских "Крыльев Советов" с лета 2024 года. В текущем сезоне за клуб левый вингер провел 8 матчей и забил 3 гола. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро. Соглашение футболиста с "Крыльями" рассчитано до конца июня 2027 года.

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