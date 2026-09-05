"Может, Семаку просто говорят ставить бразильцев". Червиченко - об уходе Мостового

"Не думаю, что уход Мостового сильно связан именно с Семаком, хотя он предпочитал бразильцев, нежели выпускать Мостового. Может, Семаку просто говорят ставить бразильцев, так как за них уплачены большие деньги.Но понятно, что Мостовой был недоволен своим игровым временем и, наверное, капризничал из-за этого, что подрывало атмосферу в раздевалке.
Заметьте, что игроки, ушедшие из "Зенита", заново обретают себя - Круговой, Адамов, и сейчас таким станет Мостовой. Видимо, до него дошло, что хватит просиживать штаны в "Зените". Игрок он точно не плохой; на мой взгляд, у него должно получиться в "Локомотиве", - отметил Червиченко.
4 сентября московский "Локомотив" объявил о переходе Андрея Мостового из петербургского "Зенита" на правах аренды до конца сезона-2026/27.
Футболист выступал за петербургский "Зенит" с 2019 года. Всего он провёл за клуб во всех турнирах 209 матчей, забил 42 мяча и отдал 23 результативные передачи. Ранее он был игроком "Химок", "Сочи" и "Долгопрудного". На счету вингера 20 матчей в составе сборной России, 3 забитых гола и 3 голевые передачи.