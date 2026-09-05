"Может, Семаку просто говорят ставить бразильцев". Червиченко - об уходе Мостового

Фото: ФК "Зенит"

"Не думаю, что уход Мостового сильно связан именно с Семаком, хотя он предпочитал бразильцев, нежели выпускать Мостового. Может, Семаку просто говорят ставить бразильцев, так как за них уплачены большие деньги.