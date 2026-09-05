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В ЭСК сделали заявление по пенальти в матче "Локомотив" - "Динамо"

В ЭСК РФС прокомментировали эпизод с назначенным пенальти в ворота "Локомотива" в матче с московским "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала решение арбитра поставить пенальти в ворота "железнодорожников" в матче против "Динамо".

"Защитник "Локомотива" Сесар Монтес нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим "Динамо" Ярославом Гладышевым. Монтес ударил по ноге Гладышева, который двигался на высокой скорости и контролировал мяч. Этот контакт повлиял на способность нападающего продолжить движение к мячу", - написано на сайте РФС.

В прошлую субботу, 29 августа, состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Локомотивом" и "Динамо". Бело-голубые одержали гостевую победу со счетом 1:0.

Эпизод с назначенным пенальти произошел на 70-й минуте встречи, одиннадцатиметровый удар реализовал защитник Максим Осипенко.


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