Камбэтище в РПЛ! «Лебединая песня» Олейникова и дубль Рахмановича лишили «Краснодар» седьмой победы подряд

При этом самарцы, демонстрирующие довольно качественный футбол (особенно на выезде), до встречи с «быками» испытывали серьезные трудности с набором очков на своем поле: два поражения - от «Балтики» и «Динамо» (Махачкала) - с общим счетом 1:6 явно добавляли нервозности перед поединком с лидером чемпионата.
Однако, несмотря на столь неудачную статистику в родных стенах и грозного соперника, стартовый состав «Крыльев Советов» добавил интриги в безнадежный «на бумаге» для хозяев матч: вернулись на свои позиции Рассказов и Костанца, Горшков занял место на левом фланге обороны, а Печенин выдвинулся выше.
Любопытно, что Иван Олейников, вокруг которого активно ходят слухи о возможном отъезде из Самары, вышел на поле с капитанской повязкой, что невольно вызвало ассоциации с Сергеем Бабкиным - он также в своем последнем матче за «Крылья» перед переходом в «Локомотив» был капитаном.
У «Краснодара» же состав легко угадывался, за исключением травмированного Кривцова: на этот раз Мурад Мусаев вновь доверил позицию «десятки» Дмитрию Воробьеву, который, казалось бы, не совсем комфортно себя чувствует на этом месте. Впрочем, это не помешало нападающему уже на 2-й минуте матча стать автором результативной передачи.
Наигранная комбинация после углового привела к тому, что Жубал скинул мяч на Воробьева, а тот аккуратно с лицевой линии переправил его в район вратарской, где Кордоба неотразимо расстрелял ворота Песьякова с близкой дистанции.
Быстрый пропущенный гол со стандарта - это настоящая головная боль для «Крыльев» в домашних матчах нынешнего сезона, ведь подобное уже происходило в играх с «Балтикой» и «Динамо» (Махачкала), когда самарцы слишком легко позволяли соперникам забивать в дебюте.
Не прошло и пятнадцати минут, как гости удвоили свое преимущество: Батчи получил свободу на фланге, сместился в середину и хлестко пробил из-за пределов штрафной, не оставив шансов голкиперу.
Таким образом, уже к 17-й минуте «Краснодар» оформил себе комфортное преимущество, демонстрируя явное превосходство по игре, качеству, движению и статистике.
Цифры не лгут: «быки» ушли на перерыв с преимуществом по владению мячом 60 на 40, по ударам - 7:4, и по ударам в створ - 5:1. Однако во втором тайме хозяевам удалось переломить ход встречи и отодвинуть игру от своих ворот.
Это довольно быстро вылилось в один отыгранный мяч. Вышедший в перерыве на замену Амар Рахманович отличился спустя всего десять минут после своего появления на поле.
Не обошлось и без участия Ивана Олейникова - лидера лиги по количеству созданных голевых моментов по итогам первых пяти туров (12). Он записал на свой счет ассист, который стал для него первым в этом матче, но далеко не последним.
Олейников и Рахманович вновь поймали не слишком удачно расположившуюся защиту гостей: на 79-й минуте «Крылья Советов» сравняли счет и установили окончательный результат - 2:2.
Так, матч, который вроде бы комфортно складывался для команды Мусаева, превратился в испытание на прочность.
Хотя «Краснодар» мог снять все вопросы о победителе, забив третий мяч после перерыва (Уткин имел хорошую возможность отличиться), - и тогда у хозяев поля едва ли остались бы шансы на спасение.
Как бы то ни было, футбол не терпит сослагательного наклонения. Финальный свисток Инала Танашева зафиксировал результативную ничью в Самаре, где «Крылья Советов» прервали впечатляющую победную серию «Краснодара» из шести матчей в РПЛ. То ли еще будет.
Фото: ФК «Краснодар», РПЛ; ПФК «Крылья Советов», РПЛ