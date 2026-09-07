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"Он потерял много времени, нужно уезжать за игровой практикой". Булыкин о Захаряне

Бывший нападающий "Динамо" Дмитрий Булыкин считает, что Арсену Захаряну необходимо сменить клуб ради регулярной игровой практики, причем одним из вариантов может стать возвращение в Россию.
Фото: YUTAKA/AFLO/Global Look Press
По мнению Булыкина, сейчас для Захаряна важнее всего регулярно выходить на поле. Экс-футболист считает, что полузащитнику не стоит ограничиваться вариантами продолжения карьеры только в Европе.

"Если у Захаряна нет серьезных предложений, то надо уезжать туда, где будет получать игровую практику. Ему нужно выходить из этой ситуации. Думаю, речь идет о том, что ему надо лишь бы выходить на поле. Он так много пропустил, что надо уезжать за практикой, причем не только в Европу, но и в Россию", — заявил Булыкин.

Отдельно он допустил возвращение Захаряна в "Динамо", где полузащитник может попытаться вновь набрать форму.

В нынешнем сезоне Захарян провел за "Реал Сосьедад" лишь три минуты в Ла Лиге.

Источник: "Советский спорт"

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