"Он потерял много времени, нужно уезжать за игровой практикой". Булыкин о Захаряне

"Если у Захаряна нет серьезных предложений, то надо уезжать туда, где будет получать игровую практику. Ему нужно выходить из этой ситуации. Думаю, речь идет о том, что ему надо лишь бы выходить на поле. Он так много пропустил, что надо уезжать за практикой, причем не только в Европу, но и в Россию", — заявил Булыкин.
Отдельно он допустил возвращение Захаряна в "Динамо", где полузащитник может попытаться вновь набрать форму.
В нынешнем сезоне Захарян провел за "Реал Сосьедад" лишь три минуты в Ла Лиге.
Источник: "Советский спорт"