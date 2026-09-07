"Он потерял много времени, нужно уезжать за игровой практикой". Булыкин о Захаряне

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"Если у Захаряна нет серьезных предложений, то надо уезжать туда, где будет получать игровую практику. Ему нужно выходить из этой ситуации. Думаю, речь идет о том, что ему надо лишь бы выходить на поле. Он так много пропустил, что надо уезжать за практикой, причем не только в Европу, но и в Россию", — заявил Булыкин.