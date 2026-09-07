"Наш клуб соблюдал договоренности, в отличие от игрока". "Рубин" сделал заявление по Олейникову

Наш клуб соблюдал все эти договоренности, в отличие от стороны игрока.
Сегодня у Олейникова был запланирован медицинский осмотр в Казани, на который он не явился. Позже футболист уведомил наш клуб о том, что принял решение не подписывать контракт, отказавшись от ранее достигнутых договоренностей, - сообщили в пресс-службе "Рубина" для Rusfootball.info
Ранее стало известно, что Иван Олейников отказался проходить медосмотр для перехода в казанский "Рубин" ради трансфера в ЦСКА. Вчера, 6 сентября, сообщалось, что полузащитник "Крыльев Советов" прибыл в Казань.