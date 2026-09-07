"Наш клуб соблюдал договоренности, в отличие от игрока". "Рубин" сделал заявление по Олейникову

В пресс-службе "Рубина" для Rusfootball.info прокомментировали ситуацию с сорвавшимся переходом Ивана Олейникова.

Фото: ФК "Крылья Советов"



Наш клуб соблюдал все эти договоренности, в отличие от стороны игрока.

Сегодня у Олейникова был запланирован медицинский осмотр в Казани, на который он не явился. Позже футболист уведомил наш клуб о том, что принял решение не подписывать контракт, отказавшись от ранее достигнутых договоренностей, - сообщили в пресс-службе "Рубина" для Rusfootball.info



Ранее стало известно, что Иван Олейников отказался проходить медосмотр для перехода в казанский " - Иван Олейников, несмотря на ранее достигнутые договоренности о его трансфере, отказался от перехода в наш клуб. Мы пожали руки, обо всем договорились как со стороной футболиста, так и с клубом "Крылья Советов".Сегодня у Олейникова был запланирован медицинский осмотр в Казани, на который он не явился. Позже футболист уведомил наш клуб о том, что принял решение не подписывать контракт, отказавшись от ранее достигнутых договоренностей, -Ранее стало известно, что Иван Олейников отказался проходить медосмотр для перехода в казанский " Рубин " ради трансфера в ЦСКА . Вчера, 6 сентября, сообщалось, что полузащитник "Крыльев Советов" прибыл в Казань.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Крылья Советов