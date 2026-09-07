"Если бы не гол, Андрей отыграл очень средне". Гасилин - о дебюте Мостового за "Локомотив"

- Вся страна знает, что Мостовой - хороший футболист. Он забил "Балтике" на эмоциях, поэтому надо смотреть дальше. Если бы не гол, то Андрей отыграл очень средне. Другое дело, что он принёс победу "Локомотиву". Мостовой - красавец. Надеюсь, что он продолжит всем доказывать свою состоятельность, - цитирует Гасилина "Советский спорт".
Мостовой перешёл в "Локомотив" из "Зенита" на правах аренды. В первой же встрече за московский клуб он отличился на 85-й минуте и принёс железнодорожникам победу над "Балтикой" со счётом 1:0. Для команды этот успех стал первым в нынешнем сезоне РПЛ.