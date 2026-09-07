63-летний специалист в 500-й раз в карьере руководит командой в официальной встрече. Об этом информирует пресс-служба грозненцев.
Тренерский путь Черчесова начался в марте 2004 года в австрийском "Куфштайне". В дальнейшем он возглавлял "Ваккер-Тироль", "Спартак", "Жемчужину", московское "Динамо", "Легию", "Ференцварош" и ряд других клубов. Также специалист тренировал сборные России и Казахстана.
Черчесов проводит 500-й матч в тренерской карьере
Матч с "Рубином" стал юбилейным для наставника "Ахмата" Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Ахмат"