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Черчесов проводит 500-й матч в тренерской карьере

Матч с "Рубином" стал юбилейным для наставника "Ахмата" Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Ахмат"
63-летний специалист в 500-й раз в карьере руководит командой в официальной встрече. Об этом информирует пресс-служба грозненцев.

Тренерский путь Черчесова начался в марте 2004 года в австрийском "Куфштайне". В дальнейшем он возглавлял "Ваккер-Тироль", "Спартак", "Жемчужину", московское "Динамо", "Легию", "Ференцварош" и ряд других клубов. Также специалист тренировал сборные России и Казахстана.

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