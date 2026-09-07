Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Рубин
1 - 0 1 0
АхматПерерыв

Геркус назвал самого опытного футболиста в составе "Локомотива"

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус назвал самого опытного футболиста в составе "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Геркуса, Мостовой - самый опытный и титулованный футболист в составе "Локомотива".

- Мостовой вполне себе игрок с именем, в сборной выступает.
Самый титулованный и опытный футболист "Локомотива" сейчас. Состав команды точно усилит, - приводит слова Геркуса "СЭ".

Андрей Мостовой перешел в московский "Локомотив" из петербургского "Зенита" в летнее трансферное окно на правах годичной аренды. Напомним, что полузащитник является воспитанником "железнодорожников", а его контракт с петербуржцами истекает по окончании сезона.

В седьмом туре РПЛ команда Михаила Галактионова одержала выездную победу над калининградской "Балтикой" со счетом 1:0 - Мостовой вышел на поле с первых минут и записал на свой счет победный гол.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится