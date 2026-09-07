Два голкипера "Динамо" вызваны на заседание КДК РФС после матча со "Спартаком"

- По материалам средств массовой информации будет рассмотрено поведение футболистов "Динамо" Андрея Лунёва и Игоря Лещука. Игроки приглашены на заседание, - сообщается на сайте РФС
Напомним, что вчера, 6 сентября, московское "Динамо" одержало победу над "Спартаком" в матче 7 тура РПЛ со счетом 2:1. После матча в СМИ появились видеоролики, на которых Андрей Лунев и Игорь Лещук заряжали оскорбительные кричалки в адрес красно-белых - они подошли к фанатской трибуне бело-голубых и произнесли: "Я никогда...".