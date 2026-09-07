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Два голкипера "Динамо" вызваны на заседание КДК РФС после матча со "Спартаком"

Голкиперы московского "Динамо" вызваны на заседание КДК РФС.
Фото: ФК "Динамо"
- По материалам средств массовой информации будет рассмотрено поведение футболистов "Динамо" Андрея Лунёва и Игоря Лещука. Игроки приглашены на заседание, - сообщается на сайте РФС

Напомним, что вчера, 6 сентября, московское "Динамо" одержало победу над "Спартаком" в матче 7 тура РПЛ со счетом 2:1. После матча в СМИ появились видеоролики, на которых Андрей Лунев и Игорь Лещук заряжали оскорбительные кричалки в адрес красно-белых - они подошли к фанатской трибуне бело-голубых и произнесли: "Я никогда...".

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