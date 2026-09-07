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Артур Гомес: "Динамо" борется за чемпионство в этом сезоне

Вингер "Динамо" Артур Гомес оценил чемпионские амбиции бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Гомеса, "Динамо" участвует в чемпионской гонке РПЛ.

- Конечно, "Динамо" борется за чемпионство в этом сезоне.

Мы хотим выиграть этот трофей, идем к нему шаг за шагом. У нас великолепный тренер, хорошая команда, и внутри нашего коллектива появилась уверенность, - приводит слова Гомеса "РБ Спорт".

Вчера, 6 сентября, московское "Динамо" на домашнем стадионе одержало победу над столичным "Спартаком" в матче 7 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Ярослав Гладышев и Артур Гомес, в составе красно-белых - Данил Пруцев.

По итогам семи сыгранных туров команда Сандро Шварца занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на шесть баллов.

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