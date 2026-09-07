Артур Гомес: "Динамо" борется за чемпионство в этом сезоне

- Конечно, "Динамо" борется за чемпионство в этом сезоне.
Мы хотим выиграть этот трофей, идем к нему шаг за шагом. У нас великолепный тренер, хорошая команда, и внутри нашего коллектива появилась уверенность, - приводит слова Гомеса "РБ Спорт".
Вчера, 6 сентября, московское "Динамо" на домашнем стадионе одержало победу над столичным "Спартаком" в матче 7 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Ярослав Гладышев и Артур Гомес, в составе красно-белых - Данил Пруцев.
По итогам семи сыгранных туров команда Сандро Шварца занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на шесть баллов.