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Канчельскис назвал самый стабильный клуб в РПЛ

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис назвал самый стабильный клуб в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Канчельскиса, ЦСКА - самый стабильный клуб, и он болеет за "армейцев".

- Две команды будут бороться за чемпионство: "Зенит" и "Краснодар".
Третье и четвёртое место — это "Спартак" и ЦСКА, хотя "армейцы" — самый стабильный клуб.

Мне интересно за этой командой следить, они мне импонируют. Я болею за ЦСКА среди всех российских клубов. Думаю, что они могут побороться тоже, - приводит слова Канчельскиса "Советский спорт".

В седьмом туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал выездную победу над петербургским "Зенитом" со счетом 2:1. После семи сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре балла.

По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые в седьмой раз за последние восемь лет стали чемпионами России, "армейцы" расположились на пятой строчке.

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