Канчельскис назвал самый стабильный клуб в РПЛ

- Две команды будут бороться за чемпионство: "Зенит" и "Краснодар".
Третье и четвёртое место — это "Спартак" и ЦСКА, хотя "армейцы" — самый стабильный клуб.
Мне интересно за этой командой следить, они мне импонируют. Я болею за ЦСКА среди всех российских клубов. Думаю, что они могут побороться тоже, - приводит слова Канчельскиса "Советский спорт".
В седьмом туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал выездную победу над петербургским "Зенитом" со счетом 2:1. После семи сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре балла.
По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые в седьмой раз за последние восемь лет стали чемпионами России, "армейцы" расположились на пятой строчке.