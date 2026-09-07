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Стало известно, сколько заплатит ЦСКА за трансфер Олейникова из "Крыльев" - источник

Стала известна сумма трансфера Ивана Олейникова в ЦСКА.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации источника, ЦСКА заплатит за трансфер полузащитника "Крыльев Советов" Ивана Олейникова 220 миллионов рублей - 100 миллионов за переход игрока и подъемные/агентские обойдутся клубу в 120 миллионов.

Ранее стало известно, что Олейников отказался переходить в казанский "Рубин" ради трансфера в ЦСКА. Вчера, 6 сентября, он прибыл в Казань, чтобы пройти медосмотр и заключить контракт.

В текущем сезоне полузащитник вышел на поле в девяти встречах во всех турнирах и записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 2 миллиона евро.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.

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