По информации источника, ЦСКА заплатит за трансфер полузащитника "Крыльев Советов" Ивана Олейникова 220 миллионов рублей - 100 миллионов за переход игрока и подъемные/агентские обойдутся клубу в 120 миллионов.
Ранее стало известно, что Олейников отказался переходить в казанский "Рубин" ради трансфера в ЦСКА. Вчера, 6 сентября, он прибыл в Казань, чтобы пройти медосмотр и заключить контракт.
В текущем сезоне полузащитник вышел на поле в девяти встречах во всех турнирах и записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 2 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.
Стало известно, сколько заплатит ЦСКА за трансфер Олейникова из "Крыльев" - источник
Стала известна сумма трансфера Ивана Олейникова в ЦСКА.
Фото: ФК "Крылья Советов"