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В "Крыльях Советов" прокомментировали несостоявшийся переход Олейникова в "Рубин"

В пресс-службе "Крыльев Советов" прокомментировали срыв перехода Ивана Олейникова в "Рубин".
Фото: ФК "Крылья Советов"
По словам пресс-службы самарцев, Олейников сам принял это решение, и его не стоит комментировать.

- Позицию Ивана Олейникова в ситуации с несостоявшимся переходом в "Рубин" не считаем возможным комментировать.
Это его решение, его жизнь и профессиональная карьера, - приводит слова пресс-службы самарцев "Советский спорт".

Вчера, 7 сентября, стало известно, что полузащитник самарских "Крыльев Советов" отказался от перехода в казанский "Рубин" ради трансфера в ЦСКА. Ранее казанцы опубликовали фотографии с Олейниковым, держащим футболку клуба - футболист должен был пройти медосмотр и присоединиться к клубу.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за самарцев во всех турнирах девять матчей и записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.

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