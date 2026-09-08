В "Крыльях Советов" прокомментировали несостоявшийся переход Олейникова в "Рубин"

- Позицию Ивана Олейникова в ситуации с несостоявшимся переходом в "Рубин" не считаем возможным комментировать.
Это его решение, его жизнь и профессиональная карьера, - приводит слова пресс-службы самарцев "Советский спорт".
Вчера, 7 сентября, стало известно, что полузащитник самарских "Крыльев Советов" отказался от перехода в казанский "Рубин" ради трансфера в ЦСКА. Ранее казанцы опубликовали фотографии с Олейниковым, держащим футболку клуба - футболист должен был пройти медосмотр и присоединиться к клубу.
В нынешнем сезоне полузащитник провел за самарцев во всех турнирах девять матчей и записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.