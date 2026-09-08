Французский журналист - о Сафонове: каждый раз, когда он выходит на поле, мне страшно

Французский журналист Пьер Мене обрушился с критикой на голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.

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Я переживаю и при верховых мячах, и когда он начинает атаки ногами, - приводит слова Мене Football.fr.

По словам Мене, ему страшно, когда Сафонов выходит на поле, потому что он не убеждает своей игрой.- Я знаю, что довольно жёстко отношусь к Сафонову, но этот вратарь меня не убеждает. Каждый раз, когда он выходит в ворота, мне страшно.Матвей Сафонов в нынешнем сезоне провел за французский "ПСЖ" во всех турнирах пять матчей, пропустил восемь мячей и ни разу не смог сохранить ворота "сухими". Контракт россиянина с парижанами рассчитан до лета 2029 года.Напомним, что в составе французского клуба Сафонова дважды становился чемпионом Франции, победителем Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубка УЕФА и единожды завоевывал Кубок Франции.