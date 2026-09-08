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Орлов - о результатах "Зенита": будет очень тревожный год

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о текущих результатах "Зенита".
Фото: Global Look Press
По словам Орлова, "Зенит" ожидает трудный год.

- В прошлом чемпионате "Зенит" проиграл всего два раза за весь сезон. А тут уже три раза проиграли.
Поэтому будет очень тревожный год… Это уже стало ясно.

Посмотрите, сколько очков "Краснодар" набрал, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

В седьмом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на домашнем стадионе уступил ЦСКА со счетом 1:2, ранее команда Сергея Семака проиграла на своем поле "Родине" и на выезде - московскому "Спартаку".

После семи сыгранных туров петербуржцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе и отстают от "Краснодара" на семь баллов.

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