Орлов - о результатах "Зенита": будет очень тревожный год

- В прошлом чемпионате "Зенит" проиграл всего два раза за весь сезон. А тут уже три раза проиграли.
Поэтому будет очень тревожный год… Это уже стало ясно.
Посмотрите, сколько очков "Краснодар" набрал, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
В седьмом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на домашнем стадионе уступил ЦСКА со счетом 1:2, ранее команда Сергея Семака проиграла на своем поле "Родине" и на выезде - московскому "Спартаку".
После семи сыгранных туров петербуржцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе и отстают от "Краснодара" на семь баллов.