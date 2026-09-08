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"Спартак" начал переговоры с "Монако" по трансферу Головина - источник

"Спартак" ведёт работу по возможному трансферу полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: Getty Images
Как пишет "РБ Спорт", московский клуб уже контактирует с монегасками по поводу 30-летнего футболиста сборной России. Главным препятствием для сделки остаётся позиция самого Головина. Хавбек пока не рассматривает возвращение в Россию и рассчитывает провести в "Монако" как минимум первую часть нынешнего сезона.

Ранее футболист отказался от варианта с "Зенитом". Как утверждает источник, Головина не устроили предложенные петербургским клубом финансовые условия. Сейчас переговоры приостановлены, однако "Зенит" ещё может вернуться с новым предложением.

В четырёх матчах нынешнего сезона россиянин записал на свой счёт один гол и два ассиста на партнёров.

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