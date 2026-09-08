Яхимович: думаю, КДК отменит красную карточку Тюкавина

- Тюкавин на скорости бежит за мячом, и тут у него на пути встает защитник, явно пытающийся остановить его продвижение. Костя не мог избежать столкновения и не очень удачно выставил локоть, но никакой умышленной грубостью там и не пахло. Думаю, в КДК разберутся, отменят его красную карточку, и уже в субботу он снова сможет нас порадовать своей игрой, - цитирует Яхимовича "СЭ".
"Динамо" выиграло встречу со счётом 2:1, несмотря на удаление нападающего во втором тайме. После семи туров бело-голубые набрали 13 очков и занимают третье место в РПЛ, опережая "Спартак" по дополнительным показателям.