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Яхимович: думаю, КДК отменит красную карточку Тюкавина

Эрик Яхимович считает слишком суровым удаление Константина Тюкавина в дерби со "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо"
Бывший защитник "Динамо" уверен, что форвард не пытался намеренно сыграть грубо, а арбитр мог ограничиться предупреждением.

- Тюкавин на скорости бежит за мячом, и тут у него на пути встает защитник, явно пытающийся остановить его продвижение. Костя не мог избежать столкновения и не очень удачно выставил локоть, но никакой умышленной грубостью там и не пахло. Думаю, в КДК разберутся, отменят его красную карточку, и уже в субботу он снова сможет нас порадовать своей игрой, - цитирует Яхимовича "СЭ".

"Динамо" выиграло встречу со счётом 2:1, несмотря на удаление нападающего во втором тайме. После семи туров бело-голубые набрали 13 очков и занимают третье место в РПЛ, опережая "Спартак" по дополнительным показателям.

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