Смородская - о "Спартаке": у команды есть зависимость от Барко

- Судя по всему, весь гений Карседо держался на мастерстве Барко. У команды есть зависимость от него. Можно сказать, что Барко для "Спартака" - как Месси для сборной Аргентины. Ключевой игрок, без которого игра рушится, - цитирует Смородскую "Советский спорт".
Барко из-за бронхита не выходил на поле в трёх последних встречах красно-белых - против "Оренбурга", "Родины" и "Динамо". Накануне стало известно, что аргентинец находится в больнице с острой формой заболевания.
Без хавбека "Спартак" набрал одно очко в двух последних турах РПЛ, а в дерби с "Динамо" уступил со счётом 1:2. После семи матчей москвичи имеют 13 баллов и занимают четвёртое место.