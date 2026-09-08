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Смородская - о "Спартаке": у команды есть зависимость от Барко

Ольга Смородская считает, что "Спартак" слишком сильно зависит от Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"
Экс-президент "Локомотива" сравнила роль аргентинского полузащитника в московской команде со значением Лионеля Месси для сборной Аргентины.

- Судя по всему, весь гений Карседо держался на мастерстве Барко. У команды есть зависимость от него. Можно сказать, что Барко для "Спартака" - как Месси для сборной Аргентины. Ключевой игрок, без которого игра рушится, - цитирует Смородскую "Советский спорт".

Барко из-за бронхита не выходил на поле в трёх последних встречах красно-белых - против "Оренбурга", "Родины" и "Динамо". Накануне стало известно, что аргентинец находится в больнице с острой формой заболевания.

Без хавбека "Спартак" набрал одно очко в двух последних турах РПЛ, а в дерби с "Динамо" уступил со счётом 1:2. После семи матчей москвичи имеют 13 баллов и занимают четвёртое место.

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