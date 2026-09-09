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Гладилин - о возможном переход Головина в "Спартак": в середине у красно-белых и так много футболистов

Бывший тренер "Спартака" Валерий Гладилин в комментарии Rusfootball.info высказался о возможном переходе Александра Головина в стан красно-белых.
Фото: GETTY IMAGES
- Тренер хочет оставить Головина, он там играет в основном составе. Поэтому в России ему нужно такие условия создать, чтобы в "Монако" стало некомфортно. Если "Спартак" в состоянии создать такие условия и заплатить за него те деньги, что хочет "Монако", то это дело красно-белых. Он в рассвете сил, выступает за сборную России и является игроком мирового класса.
Конечно он усилит "Спартак", но это все слухи! Да, Головин усилит "Спартак", но в середине у команды и так много футболистов - на флангах сильные легионеры, придется кого-то сажать на лавку или перекраивать схему. На другой позиции ему тоже тяжело будет играть - там Барко, - сказал Гладилин.

Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" намерен подписать Александра Головина за 19 миллионов евро и платить ему 5 миллионов евро в год. Также сообщалось об интересе к футболисту со стороны петербургского "Зенита".

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