Гладилин - о возможном переход Головина в "Спартак": в середине у красно-белых и так много футболистов

Конечно он усилит "Спартак", но это все слухи! Да, Головин усилит "Спартак", но в середине у команды и так много футболистов - на флангах сильные легионеры, придется кого-то сажать на лавку или перекраивать схему. На другой позиции ему тоже тяжело будет играть - там Барко, - сказал Гладилин.
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" намерен подписать Александра Головина за 19 миллионов евро и платить ему 5 миллионов евро в год. Также сообщалось об интересе к футболисту со стороны петербургского "Зенита".