Гладилин - о возможном переход Головина в "Спартак": в середине у красно-белых и так много футболистов

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Конечно он усилит "Спартак", но это все слухи! Да, Головин усилит "Спартак", но в середине у команды и так много футболистов - на флангах сильные легионеры, придется кого-то сажать на лавку или перекраивать схему. На другой позиции ему тоже тяжело будет играть - там Барко, - сказал Гладилин.