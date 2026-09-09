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"Есть сложность". В "Факеле" объяснили, почему не могут подписать Ахметова

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов рассказал, почему клуб не подписал контракт с полузащитником Ильзатом Ахметовым.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Нам интересен Ильзат Ахметов. Но, к сожалению, чтобы кого-то взять, нужно с кем-то попрощаться. Заявка пока полна, мест просто нет.

Только для футболистов младше 2005 года рождения. Исключать ничего нельзя, но сейчас есть сложность", - сказал Пименов.

Ильзат Ахметов находится в статусе свободного агента. Этим летом футболист покинул "Зенит" в связи с истечением срока контракта.

В прошлом сезоне атакующий полузащитник выступал на правах аренды за "Крылья Советов". На его счету 2 забитых гола и 8 результативных передач в 31 матче за самарскую команду в РПЛ и Кубке России. В декабре игроку исполнится 29 лет.

Источник: "Чемпионат"

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