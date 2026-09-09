"Есть сложность". В "Факеле" объяснили, почему не могут подписать Ахметова

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов рассказал, почему клуб не подписал контракт с полузащитником Ильзатом Ахметовым.

Фото: ФК "Крылья Советов"

"Нам интересен Ильзат Ахметов. Но, к сожалению, чтобы кого-то взять, нужно с кем-то попрощаться. Заявка пока полна, мест просто нет.