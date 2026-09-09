"Его игра стала основой лучшего старта в истории "Краснодара". Шнякин выделил футболиста "быков"

- Жубал впечатлил не только фантастической для игрока своего амплуа результативностью. Оказалось, он умеет терпеть, тушить своё эго, ждать шанса и первоклассно обороняться. Именно поэтому на скамейке оказался один из лучших центральных защитников лиги Диего Коста.
Игра Жубала у своих ворот и на стандартах стала основой лучшего в истории "Краснодара" старта, - приводит слова Шнякина пресс-служба РПЛ.
В нынешнем сезоне Жубал провел за "Краснодар" в Российской Премьер-Лиге семь матчей и записал на свой счет три забитых мяча. Центральный защитник был номинирован на звание лучшего игрока чемпионата России по итогам июля-августа, по итогам голосования награду завоевал полузащитник южан Никита Кривцов.
После семи сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе. "Быки" одержали шесть побед кряду, набрав 18 очков, и выдали лучший старт сезона в истории клуба.